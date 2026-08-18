Eski Bakan Denizolgun'un Ölümü: Feth-i Kabir Kararı
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı, feth-i kabir kararı alındı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eski Bakan Denizolgun'un Ölümü: Feth-i Kabir Kararı - Son Dakika
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