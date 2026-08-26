Eski Bakanın Ölümünde Soruşturma - Son Dakika
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Eski Bakanın Ölümünde Soruşturma

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Adli Tıp, Denizolgun'un ölüm raporunda sahtecilik nedeniyle soruşturma başlattı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada, 2016 tarihli "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adli Tıp, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Bakanın Ölümünde Soruşturma - Son Dakika

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