Eski Belediye Başkanı Erkal\'a depremde yıkılan binayla ilgili davada 4 yıl hapis

Malatya'da 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve eski milletvekili olan Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın kesinleşmesi halinde sanığın 1 yıl süreyle mesleki faaliyetlerden men edilmesine de karar verdi.

Mahkeme heyeti, karar duruşmasında toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Erkal'ı fenni mesul olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle kusurlu buldu. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle dosya, istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Karar, istinaf sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde Sivas Caddesi üzerindeki 7 katlı Altaş Apartmanı yıkılmıştı. 1980 yılında inşa edilen binanın enkazında kalan 23 yaşındaki Mert Akar yaşamını yitirmişti. Başlatılan soruşturmada 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Münir Erkal'ın belediye başkanlığı görevinden önce söz konusu binada fenni mesul olarak görev yaptığı belirlenmişti. Erkal, dosyada tek sanık olarak yer almıştı. - MALATYA