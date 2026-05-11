Eski Belediye Başkanı Erkal'a depremde yıkılan binayla ilgili davada 4 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Belediye Başkanı Erkal'a depremde yıkılan binayla ilgili davada 4 yıl hapis

Eski Belediye Başkanı Erkal\'a depremde yıkılan binayla ilgili davada 4 yıl hapis
11.05.2026 19:46  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Münir Erkal, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin davada 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve eski milletvekili olan Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın kesinleşmesi halinde sanığın 1 yıl süreyle mesleki faaliyetlerden men edilmesine de karar verdi.

Mahkeme heyeti, karar duruşmasında toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Erkal'ı fenni mesul olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle kusurlu buldu. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle dosya, istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne gönderilecek. Karar, istinaf sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde Sivas Caddesi üzerindeki 7 katlı Altaş Apartmanı yıkılmıştı. 1980 yılında inşa edilen binanın enkazında kalan 23 yaşındaki Mert Akar yaşamını yitirmişti. Başlatılan soruşturmada 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Münir Erkal'ın belediye başkanlığı görevinden önce söz konusu binada fenni mesul olarak görev yaptığı belirlenmişti. Erkal, dosyada tek sanık olarak yer almıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Belediye Başkanı Erkal'a depremde yıkılan binayla ilgili davada 4 yıl hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:19:32. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Belediye Başkanı Erkal'a depremde yıkılan binayla ilgili davada 4 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.