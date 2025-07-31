Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Eşinin Kardeşi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı tespit edildi. Bu kapsamda Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı belirlendi. Bu kapsamda Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı tespit edildi.

Yapılan tespitler üzerine şüpheli Çiğdem Yankılıç Kangal'ın 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL