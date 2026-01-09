Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklamaya sevk edildi

'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Rıza Akpolat hakkında Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bazı iş insanlarından inşaat ve iş yeri ruhsatları karşılığında rüşvet temin ettiğine ilişkin yapılan tespitler neticesinde bugün alınan ifadesinin ardından rüşvet suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemenin sevk yazısında, "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahlinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürülmüştür. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili 500 bin dolar ve Beşiktaş' ta İnari Omakase isimli iş yeri sahibi Aycan Akdağ ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan etmişlerdir. Şüpheli Rıza Akpolat'ın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak rüşvet, irtikap suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ettiği, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunması inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazan elde ettiği kişilere baskı yapacağı, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri olduğundan, tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL