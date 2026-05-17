Eski Çalışandan Silahlı Saldırı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski çalışanın iş yerine gelerek silahla ateş açtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bitkisel atık yağ iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski çalışan olduğu öğrenilen T.Ç. (49), işten çıkarılma meselesi nedeniyle iş yerine geldi. İddiaya göre T.Ç., iş yeri sahibi M.Ç.'nin (55) oturduğu sandalyenin yan tarafına tabancayla tek el ateş etti. Mermi çekirdeği duvara isabet ederken olayda yaralanan olmadı. T.Ç. ve o sırada yanında bulunan arkadaşı T.T. (45) araçla olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ç. ve arkadaşı T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN