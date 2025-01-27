Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi

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Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtıkları eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş için istenen ceza belli oldu. İddianame ana dava dosyasıyla birleştirilirken, Bankadaki görevinden de olan Hakan Ateş için 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi.

27.01.2025 18:20  Güncelleme: 18:40
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenen iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi.

FON DOLANDIRICILIĞI DAVASINDA DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı. Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bu arada mahkeme heyetinin, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istediği öğrenildi. Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

HAKAN ATEŞ İÇİN 240 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    ya bırakın bu insanları hani paraya tamah edenler asıl suçlu onlar 24 7 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Ya bırakın Allah aşkına 1 verip 5 almak için el altı para ver sonra mağdurum de 24 2 Yanıtla
  • fullers1845:
    kimse bu kanunsuz fona bile bile para yatıranlara dokunmayacak mı? En azından vergi kaçırdıkları için dava açılmalı. Adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Kimse kanun önünde ayrıcalıklı olmamalı. Adalet varsa devlet vardır. Bu fonun elebaşı Terim’e kimse dokunmayacaksa banka müdürü neden içeride.. 16 2 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    devletten cergk kaçırma düşüncesiyle daha fazla kar edeceğim diye gayri meşru işlere bulaşan sözde mağdurlar da en az banka çalışanları kadar suçludur, mal varlıklarına el konulsun 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Nerede Paralar Söyle 9 0 Yanıtla
  • 541154:
    bu adam dan suc akiyor 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    240 mı yok artık 5 0 Yanıtla
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