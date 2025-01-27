Eski Denizbank Müdürü Hakan Ateş için 240 yıla kadar hapis istemi

fullers1845:

kimse bu kanunsuz fona bile bile para yatıranlara dokunmayacak mı? En azından vergi kaçırdıkları için dava açılmalı. Adalet herkese eşit uygulanmalıdır. Kimse kanun önünde ayrıcalıklı olmamalı. Adalet varsa devlet vardır. Bu fonun elebaşı Terim’e kimse dokunmayacaksa banka müdürü neden içeride..