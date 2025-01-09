Eski Eşine Bıçakla Saldıran Sanığa Cezası Verildi - Son Dakika
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Eski Eşine Bıçakla Saldıran Sanığa Cezası Verildi

Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçaklayan Sinan Özçelik, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

09.01.2025 16:52
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Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, yargılandığı davada 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sinan Özçelik (42) ile müşteki sanık Sinem T. (34) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bu celsede dosyayı karar bağlayacaklarını söyleyerek, müşteki sanık Sinem T.'ye söz verdi. Sinem T., "Önceki duruşmada çocuğum buradaydı. Kendisi de söyledi, Sinan bizi terk etti. Çocuğum tüm gerçekleri anlattı. Sinan beni bıçakladığında sağlık personellerini kendim aradım" dedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrarladığını belirterek, sanık Özçelik hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ve 'hakaret' suçundan beraatına hükmedilmesini talep etti.

"Sinem'i arkasından bıçaklamadım, parkın ortasında bıçakladım"

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan sanık Özçelik, "Bu suçu işlememin tek nedeni çocuğumdur. Çocuğum bana darp edildiğine dair sosyal medya uygulaması üzerinden fotoğraf attı. 15 aydır çocuklarımı göremiyorum. Ben Sinem'i arkasından bıçaklamadım, parkın ortasında bıçakladım. Pişmanım" beyanında bulundu.

Müşteki sanık Sinem T. ise sanığın sözlerine karşılık, "Yaşamak istiyorum, evlatlarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Özçelik'e 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimi ile haksız tahrik indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verirken, 'hakaret' suçundan beraatına hükmetti. Müşteki sanık Sinem T. hakkında ise 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 3 bin lira ve 'nitelikli kasten yaralama' suçundan 3 bin lira olmak üzere toplam 6 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, çocuğun üzerinde bulunan tedbir kararının da devamına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Eşine Bıçakla Saldıran Sanığa Cezası Verildi - Son Dakika

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