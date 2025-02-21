Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt ve babası Ahmet Akkurt da duruşmada hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, olayın buralara gelmesini istemediğini, göğsüne aldığı darbenin ardından karşılık verdiğini öne sürerek üzgün olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan herhangi bir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Anne, kararı duyunca feryat etti

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt, "Allah'u ekber Allah'u ekber" diye bağırarak, "Başka canlar yanmasın" dedi.

"Bu karar emsal teşkil edecek"

Aile avukatı Uğur Yüksel, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği üzere bugün maalesef Şarköy ilçemizde 2 sene kadar önce birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt'un karar duruşması vardı. Mahkeme, sanığa hiçbir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bizim de talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu karar, ailenin kaybını geri getirmeyecek ancak en azından acılarını bir nebze de olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ