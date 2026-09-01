Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş soruşturmasında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şahin hakkında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık eden aracın tahsis sahibi olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi. İfadenin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şahin hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi.
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