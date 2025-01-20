Eski Kız Arkadaşına Benzeyen Kıza Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Kız Arkadaşına Benzeyen Kıza Saldırdı

Kahramanmaraş'ta, genç bir kız eski sevgilisine benzetildiği için saldırıya uğradı.

20.01.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saldırgan genç kızı, eski kız arkadaşına benzetmiş

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra tutuklanan şüphelinin ifadesinde geç kızı eski kız arkadaşına benzettiğini ve bir anlık sinir boşalması ile yumruk atıp saldırdığını söylediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere, kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Saldırgan Y.E.Y'nin ifadesinde genç kızı, eski kız arkadaşına benzettiği ve bir anlık sinir boşalması ile saldırdığını ve pişman olduğunu söylediği öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Kız Arkadaşına Benzeyen Kıza Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
07:57 ABD ordusu Suriye’nin Haseke şehrinden çekiliyor ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 21:04:42. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Kız Arkadaşına Benzeyen Kıza Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.