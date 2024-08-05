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Eski manken Deniz Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' uygulanması talebi reddedildi

İSTANBUL - Eski manken Deniz Akkaya hakkında 'tedbir kararını' ihlal ettiği iddiasıyla eski eşi ile şiddet uyguladığı iddia edilen kızı 'zorlama hapsi' uygulanmasını talep etti. Mahkeme kararında, Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' uygulanması talebinin reddine hükmetti.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö. ile babası Efe Önbilgin, 28 Mayıs tarihinde Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi yönünde 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararın ihlal edildiğini iddia eden baba ile kızı, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Akkaya'nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine karar verilmesini talep etti.

'Zorlama hapsi' uygulanması talebi reddedildi

Kararını açıklayan İstanbul 1.Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya'nın paylaşımlarının incelenmesi sonucu paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığı, dilekçe ekinde sunulmuş olan evrakların denetime elverişli olmadığı ve bu haliyle belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle 'zorlama hapsi' uygulanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.

İtiraz da reddedildi

Yapılan itirazın ardından üst mahkeme olan İstanbul 2. Aile Mahkemesi de İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.