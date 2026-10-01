Eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı iyi hal indirimiyle müebbet hapis aldı

Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü sebebiyle tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Fethi Şancı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2025 tarihinde 20.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Şancı, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç'un evine geldi. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Fethi Şancı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Fethi Şancı, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullanarak savunma yapmadı. Fethi Şancı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2.celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Fethi Şancı getirildi. Duruşmada maktülün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme, duruşmaya karar için ara verdiği esnada Aysel Karakoç'un kardeşleri ve annesi sanığa saldırdı. Jandarma ve güvenlik personelinin araya girmesiyle müşteki tarafı dışarı çıkarıldı. 2 kardeşe, 4 gün disiplin hapsi kararı verildi. Anne hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

İyi hal indirimi ile müebbet hapis cezası

Mahkeme, sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi uygulanarak ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.