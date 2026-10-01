Eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı iyi hal indirimiyle müebbet hapis aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı iyi hal indirimiyle müebbet hapis aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı, kadına karşı kasten öldürme suçundan iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanığa saldıran 2 kardeşe 4 gün disiplin hapsi verildi, anne hakkında suç duyurusu yapıldı.

Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü sebebiyle tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Fethi Şancı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2025 tarihinde 20.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Şancı, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç'un evine geldi. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Fethi Şancı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Fethi Şancı, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullanarak savunma yapmadı. Fethi Şancı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2.celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Fethi Şancı getirildi. Duruşmada maktülün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme, duruşmaya karar için ara verdiği esnada Aysel Karakoç'un kardeşleri ve annesi sanığa saldırdı. Jandarma ve güvenlik personelinin araya girmesiyle müşteki tarafı dışarı çıkarıldı. 2 kardeşe, 4 gün disiplin hapsi kararı verildi. Anne hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

İyi hal indirimi ile müebbet hapis cezası

Mahkeme, sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi uygulanarak ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:53:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı iyi hal indirimiyle müebbet hapis aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei