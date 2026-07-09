Eski Öğretmene Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eski Öğretmene Uyuşturucu Operasyonu

Eski Öğretmene Uyuşturucu Operasyonu
09.07.2026 16:52
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Burdur'da ihraç edilen öğretmen, 3,317 kullanımlık sentetik kannabinoid ile yakalandı.

Burdur'da uyuşturucu kullanmak suçundan öğretmenlikten ihraç edilen şahıs, bu sefer üzerinde kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden eski öğretmen ile suç ortağı tutuklanırken, diğer şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanmak suçundan daha önce öğretmenlikten ihraç edilen M.I.'nin (36) uyuşturucu sattığı belirlendi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, M.I. ile suç ortağı R.Ş.'yi (20) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler M.I.'yi Emek Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, R.Ş.'yi de Özgür Mahallesi Manav Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.I.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid, R.Ş.'nin üzerinde ve ikametinde ise kağıda emdirilmiş 13 bin 448 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

R.Ş., Burdur Adliyesine sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Bu görüntüleri paylaşmanıza iznim yok' diyerek tepki gösterdi. 2 şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ise, savcılık tarafından ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Öğretmene Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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