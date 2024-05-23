Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı

Aksaray'da bir kişi, eski sevgilisinin dükkanına tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.05.2024 20:38
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Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da bir kişi, eski sevgilisinin dükkanına tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.'ın birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. T.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan C.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara bindirilen 2 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durularının ağır olduğu öğrenildi.

C.K.'nın eski sevgilisi olduğu belirlenen M.E. ile husumetli olduğu öğrenilirken, M.E.'nin yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle dükkana ateş açtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Öte yandan saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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