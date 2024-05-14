Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya'ya beraat - Son Dakika
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Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya'ya beraat

İstanbul'da eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a zorla not okutturarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya, 'şantaj' suçundan yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Karacakaya'nın suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek beraat kararı verdi.

14.05.2024 22:33
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Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya'ya beraat

İSTANBUL - Eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a 'bana video çekeceksin' ısrarında bulunup yazdığı notu zorla okutturarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya 'şantaj' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Şişli'de 22 Mart 2023'de eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a 'bana video çekeceksin' ısrarında bulunup yazmış olduğu notu zorla okutarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya'nın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya katılmadı. Duruşmada Karacakaya'yı avukatı temsil etti. Duruşmada sanık avukatı, bir diyeceklerinin olmadığını belirterek mahkemeden müvekkili Karacakaya'nın beraatını talep etti.

Delil yetersizliğinden beraatına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karacakaya'nın 'şantaj' suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Fatma Aslanpay ile şüpheli Batuhan Karacakaya'nın geçmiş tarihte gönül ilişkisi içinde oldukları, olaydan bir gün önce Karacakaya'nın müzik uygulaması üzerinden "bekliyorum gel, özlemedin mi, dön diyemedim" şeklinde şarkı paylaştığı, Aslanpay'ın şüphelinin evine gittiği ve orada bulundukları sırada şüpheliye sahte bir hesaptan mesaj geldiği anlatıldı. Gelen mesajda "Batuhan bu video sana 15 Şubat'ı hatırlatır, artık çok geç, bunu magazin ile paylaşırım" ifadelerine yer verildiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Karacakaya'nın arkadaşını arayarak "Ayşe'de video vardı, ben bu karıyı dövdüm, itiraf ediyorum videoda, şu an bir hesaptan bana mesaj atıldı" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, daha sonra Karacakaya'nın Aslanpay'a dönerek 'bu videoyu birine yaydın, buna çözüm üreteceksin' dediği, bunun üzerine Aslanpay'ın evden gitmek istediği ancak Karacakaya'nın 'bana video çekeceksin' ısrarında bulunduğu ve yazmış olduğu notu okutarak zorla video çektirdiği aktarıldı.

Söz konusu videoda Aslanpay'ın "Ben Ayşe Aslanpay, bugün 16 Şubat, 14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle biraz tartıştık ve birbirimizi incittik, ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım, benimle görüşmek istediği için bana bir video attı ve ben o videoyu bir arkadaşıma gönderdim, arkadaşımla tartıştığımız için de o videoyu yayabileceğini düşündüğüm için ve böyle bir video çekiyorum, bu onun teminatı olması adına o video tamamen benim kendi yüzüme yaptığım makyajdan dolayı çekilmiştir, ortada bir şiddet yoktu" ifadelerini kullandığının belirtildiği iddianamede, Aslanpay'ın kayıt yapıldığı sırada mimiklerinden zorla kaydının yaptırıldığı belirtildi.

Mesaj içeriğindeki olaya ilişkin şüphelinin menfaatinin olduğu ve müştekiye zorla video çektirdiğinin de aktarıldığı iddianamede, şüpheli Batuhan Karacakaya'nın 'şantaj' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Batuhan Karacakaya, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya'ya beraat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisine zorla not okutturup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya'ya beraat - Son Dakika
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