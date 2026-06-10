Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tutuklandı

Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tutuklandı
10.06.2026 17:44  Güncelleme: 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de görülen nitelikli dolandırıcılık davasında eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası savcılığa teslim olan Bozdoğan cezaevine gönderildi.

Mersin'de görülen davada 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kararın ardından savcılığa giderek teslim oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderildi.

Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında, belediyeye bağlı Tarsus TESKİ A.Ş. üzerinden 2021 yılında yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin açılan 'nitelikli dolandırıcılık' davasında karar çıktı.

Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesinde düzenlenen 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçunu işlediklerini belirterek, ayrıca suçun nitelikli halinin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski Başkan Haluk Bozdoğan, İbrahim T. ve Ziya K.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 60 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ve 575'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından eski Başkan Bozdoğan'ın savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdoğan cezaevine gönderilirken, diğer sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının ise sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Haluk Bozdoğan, Yerel Haberler, Dolandırıcı, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Tarsus, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:07:31. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.