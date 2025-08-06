Eskipazar\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yazıkavak köyü mevkiinde meydana geldi. Boş arazide tutuşan anızlar kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek ağaçlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Geniş alanda zarara neden olan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK