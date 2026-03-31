Eskipazar\'da Yangın: Samanlık ve Odunluk Zarar Gördü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde samanlık ve odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı.
Yangın, Kapucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K.'ye ait samanlık ve odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlık ve odunluğu tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KARABÜK
