Eskişehir Alpu'da işçi sorumlusu, 3 milyon TL alacak için darbedildiğini öne sürdü - Son Dakika
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Eskişehir Alpu'da işçi sorumlusu, 3 milyon TL alacak için darbedildiğini öne sürdü

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Eskişehir Alpu\'da işçi sorumlusu, 3 milyon TL alacak için darbedildiğini öne sürdü
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Eskişehir'de mevsimlik işçilerin sorumlusu Ahmet Kirazcıoğlu, yaklaşık 3 milyon liralık alacağını isterken Alpu'da tarla sahibince darbedildiğini öne sürdü. Borcunu kapatmak için iki aracını satan Kirazcıoğlu, 1,5 milyon liralık çekin de sahte çıktığını iddia etti.

Eskişehir'de beraberindeki mevsimlik işçilerle yaptığı tarım işinin karşılığı olan yaklaşık 3 milyon lirayı alamadığını belirten işçilerin sorumlusu Ahmet Kirazcıoğlu, borcu tahsil etmek için karşılaştığı tarla sahibi tarafından darbedildiğini öne sürerek durumu yargıya taşıdı.

Eskişehir'de mevsimlik işçilerin çavuşluğunu üstlenen Ahmet Kirazcıoğlu, geçen yıldan bu yana birlikte çalıştıkları tarla sahibi A.K.G.'ye yaklaşık 3 milyon lira tutarında iş yaptıklarını, ancak ödemeyi alamadıklarını belirtti. İşçilere olan yevmiye borcunu kapatabilmek adına kendisine ait iki aracı satarak bir kısmını ödediğini aktaran Ahmet Kirazcıoğlu, karşı tarafın kendisine verdiği 1,5 milyon liralık çekin de karşılıksız ve sahte çıktığını iddia etti. Alpu ilçesinde karşılaştığı tarla sahibinden alacağını talep ettiği sırada tartışma çıktığını ifade eden Kirazcıoğlu, A.K.G.'nin kaçmaya çalışırken kendisini itmesi sonucu burnundan yaralandığını söyledi. İlçe hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir'e sevk edilerek tedavi altına alınan Kirazcıoğlu, darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu ve yetkililerden yardım istedi.

"İki arabamı satıp işçilerin parasının bir kısmını ödedim, verilen çek sahte çıktı"

Mevsimlik işçilerden sorumlu Ahmet Kirazcıoğlu, mağduriyetini ve çek sürecini şu sözlerle anlattı:

"Şimdi biz dolandırıcılık demeyelim ama şu an bizim yıllardır birlikte çalıştığımız çiftçilerimiz var. Onlardan biri de A.K.G.adında bir arkadaşımız. Geçen seneden 3 milyon liraya yakın iş yaptık. Buradaki işi tabii ki mevsimlik tarım işçileri yaptılar; onların çavuşu ve yöneticileri de benim. Paranın bir kısmını kendi cebimden ödedim, bir kısmını da bakiyem yetersiz olduğu için ödedim. Şu an kendisi, yani A.K.G. paramızı bize vermedi. Bu sezonda vereceğini söylemişti ancak sezonun sonuna geldik, bu para henüz bize ödenmedi. Miktar olarak tam 2 milyon 980 bin liradır. Kendi imkanlarımla karşılamak için iki tane arabamı sattım. Biri 800 bin lira, biri de 1 milyon 250 bin liraya satıldı. İşçilerimize ödeyeceğimize dair söz verdik ama maalesef sezon sonuna gelmemize rağmen Ali Kemal bize herhangi bir ödeme yapmadı. Sadece kızı M.G. tarafından bana 50 bin lira iletildi. Huzursuzluk var; kendi ailemde de işçiler arasında da huzursuzluk yaşanıyor. Bu alacak verecek meselesi yüzünden itibarımızı da kaybettik. Kendisi benim gibi başka kişileri de mağdur etmiş. Bu 3 milyon liranın karşılığında öncelikle bize 1,5 milyon liralık bir çek verdi ancak çek sahte çıktı. Çekin karşılığı yok; parayla alınmış sahte bir çek. Bunu başta Eskişehir Valiliği olmak üzere bütün devlet büyüklerimize iletiyorum: Lütfen buna bir el atsınlar. Başka ilden gelip burada ekiliş yaparak işçileri dolandıran, paralarını vermeyip Eskişehir'in adını kötüye çıkaran kişilere izin vermesinler."

"Paramı isteyince kaçmaya çalıştı, itince burnum kanadı"

Karşılaşma ve darp anına değinen Kirazcıoğlu, "Bugün Alpu'ya giderken kendisi gözüme çarptı. Beraber çay içmek için yanına gittim ve 'Ali Ağabey, artık yeter. Bugüne kadar bekledik, sezon bitti; bir an önce paramızı tahsil edelim' dedim. 'Yok ay başı' falan diyerek geçiştirmeye çalıştı, ben de kendisine inanmadığımı söyledim. Bunun üzerine kaçmaya çalıştı ve kaçarken beni itti. İtince darbe burnuma isabet etti ve burnum kanadı. Oradaki ilçe hastanesine gittim, film ve tomografi çektiler. Durumdan şüphelendikleri için beni buraya sevk ettiler. Burada da tekrar tomografi filmi çekildi, bir iki saat içinde sonuçlanır. Kaçmak için beni iterken burnuma vurduğu için bu açıkça bir darptır" dedi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüncelAlpuSon Dakika

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