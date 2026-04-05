Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
05.04.2026 23:48  Güncelleme: 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir-Ankara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara yolu Sivrihisar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

4 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S'in 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.'ın hayatını kaybettiği belirledi. Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • As81855655 As81855655:
    yazık, birinin dikkatsizliği, karşı yolda hiç günahı olmayan bir aileye zarar veriyor. 8 0 Yanıtla
  • Hakikat Hakikat:
    Kontrolü kaybedecek kadar hız yapmaya ya da yorgun ve uykusuz olarak yolculuğa çıkmaya ne gerek var. O kadar geniş yollara sığmayacak kadar? Bir de arkadaş 90-100 km/h ile en sol şeritte uzun süre ne işi olur insanın. Daha başka; bulunduğun şeritten sol şerite geçerken frene dokunup sinyal vererek geçmek ne oluyor? Tünel girişlerinde arkadaki araçlara zincirleme kaza yaptırırcasına yine hız kesmek ne oluyor? Tünel girişinde hem sol şeridi işgal et, hem de hızını kes!Hakaret kornasını duyunca sinyal verip en sağ şeride geçmek ne anlama geliyor. 3 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Trafik kazalarinda dunyada ilk siralardayiz 0 0 Yanıtla
  • Alperen Babür Alperen Babür:
    türkiyedeki arabalara hız sınırı getirilsin, aynen frenleme gibi, levhaya göre araba o hızdan fazla gitmesin, çünkü türkiyede arabayı sürücü kontrolden çıkarıyor, arabanın suçu yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
İstanbul’un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
İstanbul'un göbeğinde dehşet: 100 milyonluk araçları benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.