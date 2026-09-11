Eskişehir'de 1,3 milyon TL'lik bakır hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'deki bir iş yerinden yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerinde 2 bin kilogram bakır çalan şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Odunpazarı ilçesi Kanlıpınar Mahallesi'nde bulunan Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından başlatılan çalışmada PTS ve KGYS kamera kayıtlarını titizlikle incelendi. Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.D. olduğunu ve çalınan malzemeleri H.B.'ye ait iş yerine sattığını belirledi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli S.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.