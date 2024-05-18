Eskişehir\'de 100 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince, trafiğe kapalı yaya alanlarına giriş yaparak trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 100 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 100 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR