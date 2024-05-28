Eskişehir'de 111 kişi aranıyor, 58 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 111 kişi aranıyor, 58 kişi yakalandı

Eskişehir\'de 111 kişi aranıyor, 58 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 111 kişi ve farklı sürelerde hapis cezası bulunan 58 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 85 uygulama noktasında görev yapan 560 personel yer aldı.

28.05.2024 11:54
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranma kaybı bulunan 111 kişi ve farklı sürelerde hapis cezası bulunan 58 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde oluşturulan 85 uygulama noktasında görev yapan 560 personel ile gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 111 kişi ile farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 111 kişi aranıyor, 58 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 111 kişi aranıyor, 58 kişi yakalandı - Son Dakika
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