Eskişehir'de 144 Aranan Yakalandı

17.02.2026 10:04
Son bir haftada Eskişehir'de 144 aranan şahıs polis ve jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 144 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 9 - 16 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelindeki 214 uygulama noktasında bin 400 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs, 5 yıla kadar aranan 45 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 144 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

