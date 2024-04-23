Eskişehir'de 163 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de 163 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir\'de 163 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, farklı sebeplerden aranan 62 hapis cezasıyla aranan şahıs ile ifadeye yönelik aranan 101 şahıs olmak üzere toplamda 163 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 5 yıl ve 20 yıl üzeri hapis cezasıyla arananlar da bulunuyor.

23.04.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 5 yıl ve 20 yıl üzeri farklı sebeplerden hapis cezası ile aranmakta olan toplamda 62 şahıs, ifadeye yönelik aranan 101 şahıs olmak üzere toplamda 163 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 54 şahıs, 5-10 yıl ile aranmakta olan 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 101 şahıs olmak üzere toplamda 163 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 163 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:25 Halil Umut Meler, EURO 2024’te görev alacak Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 163 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement