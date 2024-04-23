Eskişehir\'de 163 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 5 yıl ve 20 yıl üzeri farklı sebeplerden hapis cezası ile aranmakta olan toplamda 62 şahıs, ifadeye yönelik aranan 101 şahıs olmak üzere toplamda 163 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 54 şahıs, 5-10 yıl ile aranmakta olan 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 101 şahıs olmak üzere toplamda 163 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR