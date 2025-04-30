Eskişehir\'de 18 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Eskişehir'de, hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesindeki faaliyet sonucunda, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla aranan şahısların yakalanması faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR