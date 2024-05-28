Eskişehir\'de 22 Bin 580 Kök Haşhaş Bitkisi Yetiştiren 2 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yasadışı şekilde 22 bin 580 kök haşhaş bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beylikova İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın yasadışı şekilde haşhaş bitkisi ekimi yaptığı belirlendi. Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheliye ait 3 farklı tarlada, toplamda 23 bin metrekare alana 22 bin 580 kök haşhaş bitkisi ekildiği tespit edildi. Yasadışı şekilde ekilen haşhaş bitkileri, sürülerek imha edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR