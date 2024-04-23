Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Eskişehir\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Jandarmanın Kuruluşunun 185'inci Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde 100 ortaokul öğrencisi İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23.04.2024 09:55
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Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Jandarmanın Kuruluşunun 185'inci Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde 100 ortaokul öğrencisi İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri koordinesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Jandarmanın Kuruluşunun 185'inci Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde Tepebaşı İlçesi Atatürk Ortaokulu'ndan 100 öğrenci idareci ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. PAMİT ve Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarmanın görevleri çerçevesinde öğrencilere bilgi verildi. Köpek Unsuru Operatörü refakatinde ATAK (Asayiş Köpek) isimli köpeğin gösterisi icra edilmiştir. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından drone uçuşu gerçekleştirilerek Komando Bölük Komutanlığı tarafından zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yapıldı. Ayrıca Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak görsel içerikli ve bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı. Kadın astsubaylar tarafından çocuklara refakat edilerek hediye ve boyama kitabı dağıtılırken, jandarmanın tanıtımı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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