Eskişehir'de 274 noktada yapılan denetimde aranan 137 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 16-23 Kasım 2026'da yürütülen bir haftalık denetimlerde aranan 137 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 274 noktadaki uygulamasında bin 51 personel görev aldı, yakalananlar hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen 1 haftalık çalışmalarda toplam 137 kişi yakalandı.
Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 16-23 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. 274 uygulama noktasında bin 51 personelin görev aldığı denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs ile birlikte, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 6 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 137 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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