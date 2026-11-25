Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda silah parçaları, tefecilik suç unsurları ve milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen ilk çalışmada yasa dışı silah ve parçalarına yönelik operasyon düzenlendi. Organize suç örgütlerinin silahlı eylemleri, yasa dışı silah temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik eş zamanlı çalışmalarda, 2 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca gövdesi, 9 adet iğne, 2 adet tabanca sürgüsü, 1 adet namlu, 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 35 adet tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tefecilik suçuna yönelik yürütülen bir diğer operasyonda ise 3 adreste ikamet araması yapıldı. Aramalar neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen üçüncü operasyonda da 2 milyon 310 bin dal boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılarak şahıs gözaltına alındı.

24 Kasım'da gerçekleştirilen üç ayrı operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.