Eskişehir'de 3 kilo 36 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Kasım'da yürütülen narkotik çalışmasında bir araç durduruldu. Aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin bulunurken, gözaltına alınan 1 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi; gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 27 Kasım tarihinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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