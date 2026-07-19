Eskişehir\'de 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Pencereden Düştü

Eskişehir'de 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak'ta bulunan 22 dış kapı numaralı binanın 9 iç kapı numaralı dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki kız çocuğu Z.E.D., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın 3 katında bulunan ve yaklaşlık 9 metre yükseklikte olan dairenin penceresinden aşağı düştü. Yaklaşık İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan küçük çocuk, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ilk tedavisi yapılmak üzere kaldırıldı. Ardından küçük çocuk tedavisinin devamı için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Tedavi altına alınan Z.E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR