Eskişehir'de 315 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir\'de 315 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
14.09.2025 10:50
Eskişehir'de düzenlenen operasyonla 315 kg kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile operasyon düzenlendi. "Merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde, 250 bin dal boş makaron, 54 bin 600 dal doldurulumuş makaron, 315 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
