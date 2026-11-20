Eskişehir'de kış şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 32 araç kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde sürücülerin kış lastiği bulunup bulunmadığının yanı sıra genel trafik güvenliği kurallarına uyumu da değerlendirildi. Yetkililer, kış şartlarında yol tutuşunun artırılması ve kazaların önüne geçilmesi için sürücülerin kış lastiği zorunluluğuna riayet etmelerinin önemine dikkat çekti. Denetimlerin kış boyunca devam edeceği bildirildi.