Eskişehir'de 4 bin 876 trafik cezası kesildi, 281 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 4 bin 876 trafik cezası kesildi, 281 araç trafikten men edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 28 Eylül-4 Ekim 2026'da yapılan trafik denetimlerinde 25 bin 408 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucu 4 bin 876 trafik cezası kesilirken 281 araç trafikten men edildi, 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 109 sürücü belgesine el konulurken, 281 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 28 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 25 bin 408 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 2 bin 822 yük taşımacılığı yapan araç, 550 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2 bin 738 alkol denetimi, 651 motosiklet, 5 bin 488 emniyet kemeri kontrolü ve 13 bin 159 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 4 bin 876 trafik cezası kesildi, 281 araç trafikten men edildi ve 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde 1 ölümlü, 52 yaralanmalı ve 44 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelTrafikEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:58
İspanya’yı 72 saatte erken seçime götüren kriz Her şey böyle başladı
İspanya'yı 72 saatte erken seçime götüren kriz! Her şey böyle başladı
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:33:39. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 4 bin 876 trafik cezası kesildi, 281 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei