Eskişehir\'de 41 Kaçak Elektronik Sigara Ele Ge geçti

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda şüpheli şahsın aracında 41 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Odunpazarı ilçesinde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi jandarma tarafından alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması neticesinde şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen araçta, yapılan aramada 41 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ekipler olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR