Eskişehir'de 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Ele Geçirildi

Eskişehir\'de 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin TL değerinde 6 bin 742 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirdi. 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 şüpheli tutuklandı.

18.05.2024 11:24
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 500 bin TL değerinde 6 bin 742 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirdi, 7 kişi hakkında işlem başlattı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ilaçları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 iş yeri, 2 ikamet, 3 depo ve 1 araçta yapılan aramalarda; piyasa değeri 500 bin TL olan, 6 bin 742 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuyla alakalı 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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