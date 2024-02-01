 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de 8 Okul Servisine Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de 8 Okul Servisine Para Cezası

Eskişehir\'de 8 Okul Servisine Para Cezası

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından ocak ayı içinde yapılan denetimlerde, 365 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 8 okul servisinin sürücüsüne toplamda 8 bin 238 TL para cezası kesildi.

01.02.2024 13:32
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ocak ayı içinde okul servislerine yönelik denetimde 365 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 8 okul servisinin sürücüsüne 8 bin 238 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ocak ayı içerisinde okul servislerine yönelik düzenli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, polis ekipleri tarafından 193, jandarma ekipleri tarafından 172 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 8 okul servisinin sürücüsüne toplamda 8 bin 238 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 8 Okul Servisine Para Cezası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 8 Okul Servisine Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement