Eskişehir\'de 95 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat vergi usul kanununa muhalefetten tahliye edildi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye edildi. Ancak diğer suçlamalar için tutuklulukları devam ediyor. Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup ise avukatı tarafından gönderilmemesi gerektiği belirtildi.