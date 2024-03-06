Eskişehir'de abartı egzoz bulunan ve hatalı park eden araçlara yönelik denetimde 215 araca toplam 181 bin TL para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz bulunan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Abartı Egzoz ve Hatalı Park Denetiminde 215 Araça 181 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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