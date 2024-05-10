Eskişehir'de alacak-verecek tartışması silahlı saldırıya dönüştü - Son Dakika
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Eskişehir'de alacak-verecek tartışması silahlı saldırıya dönüştü

Eskişehir\'de alacak-verecek tartışması silahlı saldırıya dönüştü

Eskişehir'de alacak-verecek meselesinden başlayan tartışma sonucu iki arkadaştan biri, diğerini sol ayağından silah ile vurdu. Olayın yaşandığı çay ocağında bulunan görgü şahitlerine göre, emekli esnaf Ahmet A. ile arkadaşı M.Ç. arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Yaralanan Ahmet A., hastaneye kaldırıldı ve şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10.05.2024 17:37
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Eskişehir'de iddiaya göre alacak-verecek meselesinden başlayan tartışma sonucu iki arkadaştan biri, diğerini sol ayağından silah ile vurdu.

Silahla yaralama olayı, Hayriye Mahallesi Dumrul Sok üzerinde bir çay ocağında gerçekleşti. Görgü şahitlerinin iddiasına göre çay ocağında oturan Ahmet A. isimli emekli esnaf ile bir başka esnaf ve aynı zamanda arkadaşı olan M.Ç. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma başladı. Daha sonra tartışmanın büyümesinin ardından M.Ç. silahı ile Ahmet A.'yı sol ayağına bir el ateş etti. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sol ayağından hafif şekilde yaralanan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de alacak-verecek tartışması silahlı saldırıya dönüştü - Son Dakika

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