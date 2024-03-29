Eskişehir\'de Alkol Hırsızı Şahıs, Bıçakla Tehdit Etti

Eskişehir'de iddiaya göre alkol çaldığı markete yeniden gelen ve kendisini markette tutmaya çalışan çalışanlara bıçak çeken şahıs, bir apartmanda yakalandı.
İddiaya göre İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan marketten bir şahıs birkaç gün önce iki şişe alkol çaldı. Daha sonra aynı şahıs bugün yeniden iddiaya göre hırsızlık yaptığı markete geldi. Çalışanlar tarafından fark edilen şüpheli yakalanmak için marketin kapıları kapatıldı. Sıkıştığını anlayan şüpheli manav reyonundan aldığı bıçak ile çalışanları tehdit etti. Daha sonra maketten çıkan şahıs garip bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi İstiklal Mahallesi ara sokaklarında koşar adım izini kaybettirmeye çalıştı. Market çalışanlarının da peşinden gittiği şüpheli, mahallenin neredeyse bütün sokaklarını dolaştı. Elindeki bıçaktan dolayı kendisine yaklaşamayan market çalışanları 'polis' diye bağırarak şüphelendikleri şahsı takip ettiler. Yaklaşık 30 dakika boyunca tüm sokakları turlayan şahıs bir apartmana girerek izini bir kez daha kaybettirmeye çalıştı. Burada, sakladığı yerden polis ekiplerince çıkarılan şahıs, elleri kelepçeli bir şekilde işlemleri için gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
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