Eskişehir'de alkollü sürücü makas atarken iki otomobile çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de alkollü sürücü makas atarken iki otomobile çarptı

Eskişehir\'de alkollü sürücü makas atarken iki otomobile çarptı

Eskişehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, makas atmak istediği sırada önce bir otomobile, ardından başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, sürücüye alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu tespit edildi ve para cezası kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü makas atmak istediği sırada iki otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Melih D. idaresindeki 33 VHE 90 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, makas atarak önce Rasim I. idaresindeki 26 ABZ 870 plakalı otomobile, ardından da Yunus D'nin kullandığı 26 AEZ 295 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 AEZ 295 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 26 SZ 225 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya sebep olan sürücü Melih D.'ye olay yerinde yapılan alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan dolayı Melih D.'ye 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Ceza, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de alkollü sürücü makas atarken iki otomobile çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:38:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de alkollü sürücü makas atarken iki otomobile çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement