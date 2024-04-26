Eskişehir\'de alkollü sürücü makas atarken iki otomobile çarptı

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Eskişehir'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü makas atmak istediği sırada iki otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Melih D. idaresindeki 33 VHE 90 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, makas atarak önce Rasim I. idaresindeki 26 ABZ 870 plakalı otomobile, ardından da Yunus D'nin kullandığı 26 AEZ 295 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 26 AEZ 295 plakalı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 26 SZ 225 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya sebep olan sürücü Melih D.'ye olay yerinde yapılan alkol testinde 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan dolayı Melih D.'ye 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR