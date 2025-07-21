Eskişehir\'de Araç Site Bahçesine Uçtu

Eskişehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden anne ve 14 yaşındaki kızı, araçla 5 buçuk metre yükseklikten site bahçesine uçtu. Kazada anne ve kızı hafif yaralanırken, bahçede oynayan çocukların o sırada olay yerinde bulunmaması derin bir nefes aldırdı.

Kaza, Vadişehir Mahallesi Özlem ve Adalet caddeleri kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden A.Ç. isimli kadın sürücü, 26 AIC 824 plakalı SUV aracı ile Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun kenarındaki bir sitenin çitlerini ve beton bloğu kırarak 5 buçuk metre yükseklikten site bahçesine düştü. Ters dönen araç, park halindeki bir karavana da çarptı. Araçta bulunan A.Ç. ve 14 yaşındaki kızı N.Ç. kazadan hafif yaralı kurtuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahçede oynayan çocuklar ve site sakinlerinin kaza sırasında olay yerinde bulunmaması ise derin bir nefes aldırdı. Öte yandan kaza yapan araçları görüntüleyen gazetecilere poz veren çoçukların otomobilin patlama riskine rağmen kaza yerinde dolaşması dikkat çekti.

"Duvar yaklaşık 5,5 metre civarında"

Site sakinlerinden 48 yaşındaki Alper Kuşar, "Tam görgü şahitliği edemedik ama kaza sesi ve ani frenler duyduk. Geldiğimizde arabanın sitenin içerisinden duvardan aşağıya düştüğünü gördük. Bir anne ve kızı vardı içeride, kendi imkanlarıyla da çıkmışlar zaten. Sağlık durumları gayet iyiydi. Karavanda ufak bir hata var, bir de bizim sitemizin duvarında bir zarar var sadece. Onun haricinde tamamen kendi sağlıklarıyla ilgili endişelerimiz var. Kazanın yaşandığı anda burada çocuklar yoktu. Ucuz atlattık. Duvar yaklaşık 5 buçuk metre civarında. Sanırım sıkıştırma gibi bir olay oluyor, oradan düştü diye biz anladık ama görmedik. Açıkçası bizim orayı gören bir kameramız yok. Aslında kızın ufak tefek çizikleri vardı ama çok ucuz atlatmışlardı, bir sıkıntı yoktu" dedi. - ESKİŞEHİR