Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza

Eskişehir\'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapalı bölgelere giren motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan çalışmada 63 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafiğe kapalı yerlere giren ve kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

20.05.2024 11:05
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Eskişehir'de polis ekiplerince araç trafiğine kapalı bölgelere giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik çalışmada 63 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce, trafiğe kapalı yerlere giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 63 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere ceza - Son Dakika
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