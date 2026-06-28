Eskişehir'de Araçların Ses Kirliliği Şaşırttı

Eskişehir'de bir ara sokakta ses kirliliği yapan araçlardan birinin taktırdığı kamyon kornasını çalması şaşkınlığa neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde geçiş yaparken korna çalıp egzoz patlatan araçların yaptığı ses kirliliği amatör kamera ile kaydedildi. Kafelerin yanından geçerken çalınan kornaların sesinin yüksekliği adeta sokakta yankılandı. Öte yandan, otomobillerden birinin taktırdığı kamyon kornasını sık sık çaldığı anlar vatandaşlarca şaşkınlıkla izlendi. - ESKİŞEHİR