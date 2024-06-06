Eskişehir'de aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, 7 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

06.06.2024 14:26
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Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde çok sayıda suçtan arandığı ve 7 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsa ait ikamette yapılan aramalarda ise, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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