Eskişehir'de aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde çok sayıda suçtan arandığı ve 7 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsa ait ikamette yapılan aramalarda ise, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR