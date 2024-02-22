Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 10 Şüpheliye İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 10 Şüpheliye İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 10 Şüpheliye İşlem Uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ateşli silah ve bıçaklar kanunu çerçevesinde 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 6 kesici ve delici alet ele geçirildi. Toplamda 10 şüpheliye işlem uygulandı.

22.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklar kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu çerçevesinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 6 kesici ve delici alet ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda toplam 10 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 10 Şüpheliye İşlem Uygulandı - Son Dakika
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