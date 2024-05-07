Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline verilen iyi hal indirimi tepki çekti - Son Dakika
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Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline verilen iyi hal indirimi tepki çekti

Eskişehir\'de Ayşenur Çolakoğlu\'nun katiline verilen iyi hal indirimi tepki çekti

Eskişehir'de 17 ay önce eski sevgilisi tarafından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, kızının katiline verilen iyi hal indiriminin iptali için imza kampanyası başlattı. Ayşenur Çolakoğlu'nun babası, sosyal medyada bin 300'ün üzerinde imza topladı ve adaletin sağlanmasını istedi.

07.05.2024 22:22
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Eskişehir'de 17 ay önce eski sevgilisi tarafından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, kızının katiline verilen iyi hal indiriminin iptali için imza kampanyası başlattı.

Eskişehir'de kadın kuaförü olarak çalışan 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, 17 Aralık 2022'de eski sevgilisi Hasan Fakıoğlu tarafından silahla 4 yerinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hasan Fakıoğlu, 'Kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti tarafından uygulanan 'İyi hal indirimi', Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu tarafından tepkiyle karşılandı. Kızının katiline verilen cezayı az bulan Mesut Çolakoğlu, sosyal medyada imza kampanyası başlattı.

"İmza kampanyamıza destek bekliyorum"

Sosyal medyada başlattığı 'Ayşenur Çolakoğlu için adaleti sağlayın, iyi hal indirimine hayır' isimli kampanyayla bin 300'ün üzerinde imza toplayan Mesut Çolakoğlu, "Kızım Ayşenur Çolakoğlu, 4 kurşunla katledildi. Kızımın katili iyi halden indirim aldı. Bu olaydan dolayı 'İyi hal indirimine hayır' diyerek kızımın adına imza kampanyası başlattık. Gerekçeli karara göre sanık, gelecekte bu karardan olumsuz etkileneceği için iyi hal indirimi aldı. Benim kızım daha 21 yaşında, hayatının baharında öldü. Benim kızımın geleceği ne olacak. Başka Ayşenurlar ölmesin. Kararın kötü örnek teşkil etmemesi için iptalini istiyorum. İmza kampanyamıza destek bekliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

İmza Kampanyası, Eskişehir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline verilen iyi hal indirimi tepki çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline verilen iyi hal indirimi tepki çekti - Son Dakika
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